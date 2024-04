Dazn – Toni: “Napoli? Campionato pessimo, ma con la Roma si è rivista qualità”

In diretta a Supertele, l’ex calciatore Luca Toni, è intervenuto per commentare la sfida tra Napoli e Roma: “Il Napoli ha fatto un campionato veramente brutto, ma la qualità di questo Napoli quando decide di giocare lo rende un Napoli forte. Quindi ci sta che la Roma abbia sofferto, la cosa bella di De Rossi è che anche quando soffre così fa punti. È una Roma che non molla e si presenta con buone possibilità“.

