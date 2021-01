ADL al lavoro per rivoluzione area tecnica: Giuntoli e Pompilio ai saluti: l’identikit del nuovo ds

De Laurentiis al lavoro per una rivoluzione dell’area tecnica: Giuntoli e Pompilio ai saluti

Ultime notizie calcio Napoli – ADL sarebbe al lavoro per una rivoluzione dell’area tecnica, è quanto si apprende da Calciomercato.it, in ragione di ciò sia Giuntoli che il suo braccio destro, Giuseppe Pompilio, avrebbero “i giorni contati” e non a caso l’attuale ds azzurro, nonostante un ricco contratto fino al 2024, sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Secondo il patron la gestione sarebbe stata insoddisfacente, dal momento che è stato innalzato il monte ingaggi al pari dell’età media, con i risultati che non sarebbero stati in linea con gli obiettivi. Ecco quanto si legge a proposito del prossimo direttore sportivo su Cm.it:

“Quello che il patron azzurro immagina è un progetto che riporti la giusta internazionalizzazione per il Napoli, con il club pronto a scommettere in modo concreto sui migliori talenti europei e no. Il prossimo uomo mercato del Napoli non potrà che essere, quindi, un profilo che abbia profonda dimestichezza con questo tipo di politica societaria”.

