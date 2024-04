Il Mattino – ADL chiude le porte al Barcellona: Lobotka non è sul mercato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse da parte del Barcellona, per Stanislav Lobotka. Lo stesso centrocampista commentò i complimenti da parte dell’allenatore blaugrana: “È un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”.

Da questo dettaglio, si erano generate voci sulla possibile partenza del giocatore, ma Aurelio De Laurentiis, avrebbe già rifiutato i corteggiamenti da parte del Barcellona per il regista azzurro.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palladino: “Complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili. Obiettivi? Non ne abbiamo di precisi”

Calzona: “Inutile fare calcoli, dobbiamo vincere e giocare come fatto nel secondo tempo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, ritorno alle origini a Rozzano. Ma poi… meglio il nuovo appartamento al Castello