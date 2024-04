Sportitalia.com – Criscitiello: “Manna fenomeno e la Juve se lo lascia scappare? Vedremo col tempo”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale ha approfondito la situazione in casa Napoli degli ultimi giorni: “De Laurentiis vuole cambiare progetto. Finora settore giovanile e squadra B non erano di suo interesse, adesso vuole ripartire dal basso e formare calciatori. Non è sbagliato il concetto ma viene da chiedersi cosa abbia aspettato tutti questi anni. Per ricominciare e sistemare tutti i guai di quest’anno vuole affidarsi al Direttore della Juventus, Manna, giovane e preparato. Se poi sarà pronto per la guerra che troverà a Napoli questo saprà dircelo solo il tempo. Parlano di un direttore fenomeno e di un predestinato.

Certamente la Juventus poche volte si è fatta sfuggire i fenomeni e adesso con Giuntoli è pronta all’anno zero. Se Manna è l’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto ce lo dirà solo il tempo e il lavoro. Il Napoli ha bisogno di una profonda rivoluzione. Dal direttore all’allenatore fino a gran parte della rosa che con lo scudetto ha chiuso un ciclo e certamente non l’ha aperto. De Laurentiis ha grandi meriti da manager ma su calcio e aspetti gestionali ha fatto acqua da tutte le parti. Oggi il Napoli ha bisogno di fare chiarezza immediatamente e, allo stesso tempo, sui calciatori deve avere le idee chiare per ripartire da subito. La prossima stagione dei partenopei è già iniziata. L’unica cosa che conta in questo campionato è arrivare alla fine il prima possibile. Tutti contano giorni e ore”.

