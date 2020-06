Mourinho risponde alle provocazioni nel suo stile

L’ex allenatore di Inter e Manchester United Josè Mourinho risponde alle provocazione della stampa. Solleticato sui pochi gol di Kane, Mourinho non si è scoraggiato ed ha ricordato a tutti che sorta di attaccanti ha allenato, a riportarlo è SportMediaset: “José Mourinho non le manda mai a dire, soprattutto quando qualcuno osa mettere in dubbio il suo lavoro o il suo curriculum. Un modo diretto per difendersi e ribadire il suo stile da “Special One”. Come è successo nell’ultima conferenza stampa, quando il tecnico portoghese ha risposto alle critiche di alcuni giornalisti secondo cui Harry Kane non potrebbe mai fare una stagione da 25-30 gol con lui in panchina. “Ho avuto alcuni attaccanti che hanno giocato per me e non sono male. Uno gioca per la Juve, si chiama Ronalo, ha giocato per me per tre stagioni e ha segnato 168 gol, una media di 56 gol per stagione”, ha dichiarato Mou, snocciolando poi anche i numeri di Drogba, Milito, Benzema e Ibrahimovic.

“Ne ho avuto un altro chiamato Milito. Ha giocato una stagione per me. Ha segnato 30 gol, ha vinto tre titoli. Ho avuto un altro ragazzo che non è poi così male, chiamato Karim Benzema. Ha giocato per me per tre stagioni. Non ha sempre giocato titolare, ma ha segnato 78 gol in tre stagioni. Che è una media di 26 gol per stagione”, ha proseguito lo Special One. “Ho avuto un altro ragazzo una stagione e mezza. Ragazzo alto, Zlatan. In una stagione e mezza ha segnato 58 gol, 29 di media a stagione”, ha poi concluso José chiudendo la questione con un’occhiata e un mezzo sorriso.”

