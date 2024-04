Palladino: “Complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili. Obiettivi? Non ne abbiamo di precisi”

Le parole di Raffaele Palladino dopo la sconfitta contro il Napoli

C’è qualcosa che poteva fare meglio la squadra nel secondo tempo?

“Intanto complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili. Noi, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo poco o nulla al Napoli. Nel secondo hanno trovato questi incredibili gol e siamo andati sotto 3-1. Poi la squadra ha reagito e siamo andati sul 3-2, ma sull’ultimo gol abbiamo sbagliato in uscita e ci ha tagliato le gambe. La squadra ha dato tutto contro i campioni d’Italia e dobbiamo migliorare ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi”.

Potete sognare da qui alla fine?

“Il nostro obiettivo è analizzare questa partita, gli errori commessi e pensare al Bologna. Non abbiamo un obiettivo ben preciso, mancano 7 gare e per noi sono 7 finali. Deve essere questo lo spirito, altrimenti si rischia di fare senza obiettivi. Vogliamo mettere in difficoltà tutti”.

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

“Nel primo tempo avevamo tante linee di passaggio e abbiamo fatto bene, potendo fare ancora più male in avanti. Nel secondo loro hanno alzato la pressione, noi siamo stati più sporchi e pigri nell’avere la palla e i gol sono venuti da situazioni incredibili. C’era poco da fare, bravura anche degli avversari”.

Gran gol anche di Colpani?

“Ha fatto un’ottima partita, lavorando anche in fase difensiva. Può alzare il suo livello sia fisico che tecnico, ultimamente è andato vicino al gol e oggi l’ha trovato”.

Lei sta facendo crescere i suoi ragazzi.

“Cerco di mettermi a disposizione e di insegnargli quello che possono fare meglio. C’è grande predisposizione dei ragazzi, è la loro carriera che deve crescere. Sono contento, quando giocano mettono in mostra le proprie qualità”. Tuttomercatoweb.com

