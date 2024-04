Sky Sport – Caressa: “Gli azzurri adagiati sulla vittoria, non era un problema di allenatori”

Durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club’, il conduttore Fabio Caressa, ha commentato la vittoria del Napoli col Monza in diretta: “Hanno ritrovato un po’ di quello spirito che proprio si era completamente perso. Secondo me, non è neanche una questione di allenatori, è proprio che si erano un pochino adagiati sulla vittoria, come ogni tanti capita”.

