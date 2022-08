ADL da l’ok per chiudere Ndombele, possibile annuncio questa settimana

ADL da l’ok per chiudere l’oeprazione che porterà Ndombele in azzurro

Per l’arrivo di Tanguy Ndombele in azzurro è ormai fatta, dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato l’ok definitivo per chiudere la trattativa. Come riportato da Ciro Venerato nel corso del Tg Rai , Napoli e Tottenham hanno raggiunto un accordo per il trasferimento. Il club azzurro attende di chiudere la cessione di Fabian Ruiz al PSG, dalla quale incasserà 25 milioni più bonus. Ndombele arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni, con l’ingaggio che verrà pagato in parte dal Tottenham. Possibile che entro questa settimana arrivi anche l’annuncio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Raspadori, chiusura nelle prossime ore: piccola distanza da colmare

A mente fredda – Verona-Napoli, una manita per ricominciare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Credere è vitale, è il motore di tutto”. Il manifesto elettorale di Salvini