ADL e la missione per Giuntoli: tagliare drasticamente il monte ingaggi

L’edizione odierna di Repubblica rivela: Aurelio De Laurentiis ha assegnato una missione preminente a Cristiano Giuntoli, ovvero il drastico taglio del monte ingaggi.

Aurelio De Laurentiis ha dovuto fare i conti con la mancata qualificazione in Champions League, trovandosi costretto al taglio netto degli ingaggi.

“A Castel Volturno pure le pietre sanno che la società ha bisogno di tagliare drasticamente il monte ingaggi in seguito all’emergenza Covid e la mancata qualificazione in Champions. De Laurentiis lo ha spiegato senza alcun riserbo a Spalletti e da parte del tecnico non ci sono state particolari obiezioni. Il ds Giuntoli ha già avuto l’incarico di snellire principalmente l’organico”.

