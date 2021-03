ADL in tribuna all’Olimpico, Fonseca osservato speciale

ADL sarà all’Olimpico

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno Aurelio De Laurentiis sarà stasera in tribuna all’Olimpico in occasione di Roma-Napoli, dove avrà un osservato speciale. Ecco quanto riportato:

“In tribuna ci sarà certamente De Laurentiis, che come sempre nelle ultime settimane, farà visita alla squadra prima della gara. Ma che poi, dalla tribuna, guarderà con occhio interessato anche Fonseca, uno dei nomi più papabili in questo momento per il futuro prossimo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lotito vuole blindare Inzaghi, offerto un triennale da 7,5 milioni

AIA, Trentalange: “Orsato? Arbitri più bravi ad arbitrare, meno a comunicare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus