Lotito vuole blindare Inzaghi, offerto un triennale da 7,5 milioni

Lotito propone il rinnovo a Simone Inzaghi, vuole blindare il tecnico

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha offerto un triennale da 7,5 milioni complessivi a Simone Inzaghi per il rinnovo di contratto. Le richieste del tecnico biancoceleste sono molto più altre, circa 12 milioni con la stessa durata ma senza bonus. Le parti sono molto distanti, ma da Roma fanno sapere che si continuerà a parlare. Simone Inzaghi è stato spesso accostato alla Juventus, ma negli ultimi giorni ci sarebbe anche il Napoli che avrebbe iniziato a mostrare interesse per l’attuale tecnico della Lazio.

