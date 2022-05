ADL-Koulibay offerta rinnovo al ribasso, Juve e Inter interessate: occhio a Mourinho

ADL-Koulibaly, offerta rinnovo al ribasso, Juve e Inter interessate. Spunta anche Mourinho

Mercato Napoli – ADL offre un rinnovo al ribasso a Koulibaly per proseguire il percorso in azzurro. L’edizione on line de La Repubblica ha dato spazio proprio a questa situazione di mercato in casa azzurra e titola così: “Napoli, Koulibaly è un caso”.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, dopo il triste finale per Lorenzo Insigne, ora scoppia anche la grana relativa al difensore senegalese che potrebbe concludersi altrettanto amaramente. La dinamica è infatti la stessa, col presidente Aurelio De Laurentiis che offre un rinnovo al ribasso per proseguire insieme il percorso.

Ecco quanto si legge dal giornale:

ADL-Koulibay, offerta rinnovo al ribasso

Il centrale senegalese ha uno stipendio di 6 milioni di euro e la proposta del presidente De Laurentiis è di 3 milioni, ovvero la metà. Il classe 1991 potrebbe andare a scadenza e tante sono le squadre interessate: Juventus e Inter su tutte, ma occhio alla Roma di Mourinho. Il club giallorosso sta seguendo da tempo la vicenda e tenterà di affondare il colpo a parametro zero.

