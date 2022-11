Corriere dello Sport – ADL lascia la sede e sbotta alla Lega: “Qui si perde solo tempo!”

Secondo quanto riportato dal quotidiano, nell’assemblea tenuta ieri pomeriggio, il presidente De Laurentiis è andato su tutte le furie e ha dato in escandescenza contro la Lega. A scatenare inizialmente la sua furia è stata l’attesa eccessiva per l’inizio dell’Assemblea. L’incontro era stato fissato per le 14:15, ma alle 15:00 passate il dibattito non aveva ancora preso inizio. I dirigenti dei vari club, divisi in vari gruppetti, erano intenti a parlare tra di loro, ma è proprio a quel punto che De Laurentiis ha sbottato: “È passata un’ora e ancora l’Assemblea non è iniziata: non è possibile. Qui si perde solo tempo”. E successivamente, inalberato ha lasciato gli uffici della Lega dando inizio ad una rivolta, la quale ha visto protagonisti altri 5 club che hanno deciso di fare la medesima cosa: Juventus, Inter, Milan, Roma e Monza.

Fonte foto: Flickr.com

