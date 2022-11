Corriere del Mezzogiorno – Affondo su Mazzocchi: Giuntoli vuole chiudere il colpo.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che ha rinnovato fino al 2026, sarebbe in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, che vuole provare a strapparlo ai granata. Il club partenopeo sarebbe convinto che il ragazzo potrebbe essere il profilo giusto per una squadra che al momento necessita di rinforzi, e che ha l’obiettivo di arrivare al terzo scudetto. Nei piani del ds del Napoli ci sarebbe un piano infallibile, dal momento in cui la giovane promessa della Nazionale, avrebbe già altre due pretendenti quali Inter e Roma. Tuttavia, l’appeal degli azzurri sarebbe più forte, siccome occupano in campionato una posizione appetitosa.

Il ds De Sanctis avrebbe già escogitato il piano B. Anzitutto si punterebbe sulla permanenza di Sambia. Piace anche il 23enne del Monza Birindelli.

Fonte foto: Instagram @pakomazzocchi_seven.