Corriere della Sera – ADL criticato dopo l’assemblea: “Sfuriata esagerata nei toni e contenuti”.

Aurelio De Laurentiis criticato per l’ennesima volta, ecco quanto riportato dal quotidiano sulla propria edizione odierna:

“Racconto dall’ultima assemblea di Lega. Aurelio De Laurentiis, spazientito dall’attesa e dall’eccessivo affannarsi di Lotito, irrompe in una serie di urla e insulti, ne ha per tutti. Per il presidente Casini, per Lotito (anche per la trattativa infruttuosa con il Governo sul tema della dilazione Irpef) e per Luca Lotti, ex ministro dello Sport e ora consulente dell’Empoli. La sua sfuriata, esagerata nei toni e nei contenuti («ci vorrebbe un consiglio da otto persone!»), crea imbarazzo fra i presenti. Così le grandi, Milan-Inter-Juventus-Napoli-Roma, dopo un breve conciliabolo lasciano l’assemblea“.

