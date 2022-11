La Gazzetta dello Sport – Napoli, osservati speciali: svelati due profili giovanissimi.

Cristiano Giuntoli, con lo sguardo verso il futuro, è pronto a sfoggiare le sue tecniche indiscutibili per portare al Napoli nuovi talenti. Tra gli osservati speciali c’è il portoghese dello Sporting Gonçalo do Lago Pontes Esteves, attualmente in prestito all’Estoril Praia: è un classe 2004 destro, abile anche con il sinistro ma ancora gracile fisicamente. Altro profilo interessante è quello del belga Hugo Siquet, classe 2002, più dotato fisicamente, attualmente in Bundesliga al Friburgo.

Fonte foto: Instagram @hugosiquet.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele: “Napoli destinato a vincere lo Scudetto”

Il Napoli darà due annunci di mercato prima di Natale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoto di magnitudo 3.6 in mare davanti alle Marche