Il Mattino – ADL non rifarà l’impianto del Maradona: pronto nuovo stadio a Bagnoli

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle parole del presidente del Napoli: “Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, ma soprattutto, spuntano dettagli sulla zona prescelta e finita nel mirino del club.

Innanzitutto, il patron, dopo aver scartato le ipotesi di Acerra e Afragola, ha puntato dritto sull’area ex Italsider. In quella zona c’è anche un piano varato dal Comune, che ha una vocazione turistica e sportiva. Questi sono i dettagli che hanno convinto maggiormente la società, perché si sposano perfettamente con il progetto di De Laurentiis, ovvero quello di costruire la nuova casa del Napoli. L’intenzione, inoltre, è chiara: sarà quella l’unica location per squadra e tifosi.

