Corriere dello Sport – ADL pronto a tornare a Roma: oggi saluterà la squadra.

L’edizione odierna del quotidiano, ha informato i lettori sulla decisione di Aurelio De Laurentiis. Il patron, dopo un mese trascorso a Castel Volturno, ha deciso di lasciare le redini in mano a Mazzarri e ritornare a Roma: “Oggi, per gradire, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia: la prima sfilata. Con De Laurentiis ad accompagnare Walter e la squadra prima di salutare tutti e rientrare a Roma: il tempo del commissariamento è finito. Le chiavi del Napoli sono nelle mani di Mazzarri”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report medico SSC Napoli: l’esito degli esami di Mario Rui e Meret

Victor Osimhen ha saltato il primo allenamento con Mazzarri: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta, emergenza in difesa in vista del campionato