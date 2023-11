La Gazzetta dello Sport – Tudor, parla l’agente: “Traghettatore? No, desidera un contesto in cui portare a termine un ciclo”.

L’agente di Tudor, Anthony Seric, ha parlato al quotidiano, confessando che il tecnico è stato molto vicino al Napoli e ha spiegato i motivi della mancata assunzione: “Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia.

Tudor non voleva fare il traghettatore? Assolutamente no. Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7 mesi. Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliere Tudor per almeno un anno e mezzo. Non è mai pervenuto un sì nostro per concludere solo per questa stagione. Di base doveva esserci una durata che sottintendesse la possibilità di aprire un ciclo. Tudor ha dei principi, i soldi vengono dopo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report medico SSC Napoli: l’esito degli esami di Mario Rui e Meret

Victor Osimhen ha saltato il primo allenamento con Mazzarri: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta, emergenza in difesa in vista del campionato