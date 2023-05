Repubblica – ADL propone di eliminare la clausola, ma Kim ha già scelto lo United.

Il Manchester United fa sul serio, nel mirino c’è Kim Min-Jae, e la società è disposta a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni inserita nel contratto del coreano. Quest’ultima sarà valida dal 1 al 15 luglio e l’intenzione di strappare il difensore a De Laurentiis c’è tutta. Il Napoli, secondo l’edizione odierna del quotidiano, ha provato a convincere l’azzurro ad eliminare la clausola dal suo contratto, ma per il momento non c’è stato verso di convincerlo. Il sospetto, dunque, è quello che il difensore abbia deciso di lanciarsi in una nuova avventura, tentato soprattutto dalla ricca proposta di ingaggio superiore ai 6 milioni netti a stagione, cifra che gli inglesi sono disposti a garantirgli.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Spalletti vicino al rinnovo. Accordo fino al 2025 con aumento dell’ingaggio

Infortunio Lozano, niente operazione per l’attaccante

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 12 Maggio 2023 a cura di Artemis