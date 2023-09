Corriere dello Sport – ADL, retroscena dopo il match con l’Udinese: si è complimentato con Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato un retroscena che vede protagonista Aurelio De Laurentiis. Il patron, al termine della gara contro l’Udinese, si è diretto all’interno degli spogliatoi per complimentarsi con Rudi Garcia e tutta la squadra. Il presidente ha sottolineato la bella vittoria in vecchio stile, aiutando anche via social l’allenatore, dopo il tweet di Bologna. Ora bisogna continuare ad insistere e proseguire per la strada giusta.

Fonte foto: Flickr.com

