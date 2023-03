TMW – Ag. Di Lorenzo: “Sta bene al Napoli! Rinnovo? Ne parleremo con la società”.

Mario Giuffredi ha parlato in diretta del futuro di Giovanni Di Lorenzo: “Sono anni che Giovanni Di Lorenzo gioca a questi livelli. Magari adesso le sue prestazioni vengono accentuate da quelle del Napoli che sta disputando una stagione eccezionale, ma le sue prestazioni sono sempre state di alto livello. E’ un ragazzo bravissimo ed un calciatore di grande intelligenza. Più che dalle sue prestazioni sono rimasto sorpreso dalla sua capacità di essere leader. Non me lo aspettavo, ed invece si sta dimostrando tale sia in campo che nello spogliatoio. E’ un leader silenzioso, determinante in campo ma anche nello spogliatoio dove aiuta a far capire a tutti gli altri l’importanza di questo club”.

La volontà di Giovanni Di Lorenzo, che conosce e segue da tempo, è quella di proseguire con il Napoli? A che punto sono i dialoghi per l’eventuale prolungamento contrattuale?