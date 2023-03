Napoli, si rafforza l’unione con la Georgia. Inaugurata una biblioteca georgiana in città

Sempre più forte l’unione tra Napoli e la Georgia

L’unione tra Napoli e Georgia si rafforza ulteriormente, dopo che domenica scorsa all’interno della biblioteca di Officine Gomitoli è stata inaugurata una sezione dedicata alla comunità georgiana. L’esplosione in maglia azzurra di Khvicha Kvaratskhelia, diventato ormai beniamino del pubblico partenopeo, sta rafforzando l’interesse dei napoletani verso la Georgia. L’inaugurazione è stata grande festa, dove era presente anche una folta rappresentanza della comunità georgiana di Napoli. L’organizzatrice Maka Khachosvili, mediatrice culturale, ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo progetto, atto a diffondere la cultura del proprio Paese anche qui in Italia e in particolar modo a Napoli. Tra gli altri, erano presenti anche il Console della Georgia di stanza a Bari Vakhtang Andguladze e Giorgi Kekelidze docente universitario e conduttore televisivo oltre che direttore generale della National Parliament Library of Georgia. Napoli sra la prima tappa di un tour europeo, che mira a diffondere e creare presidi di storia di storia e cultura georgiana. Nella collezione è presente anche una rarissima copia della traduzione italiana del libro di Shota Rustaveli “Il cavaliere dalla pelle di leopardo”, poema epico nazionale della Georgia. L’evento, fa parte delle attività del progetto SCIC Sistema Cittadino per l’Integrazione di Comunità finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Ecco alcune foto dell’evento:

