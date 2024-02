Agente Simeone: “Ho fiducia per il prosegui della stagione”

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, è intervenuto a “Radio Crc”, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, è intervenuto ai microfoni di “Radio Crc” per parlare proprio della situazione dell’attaccante del Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

“Se Simeone si aspettava di più nel corso della stagione? Questo è uno sport di squadra, se non rende in termini di risultato e di prestazioni, questo incide anche nei singoli. Se guardiamo il rendimento di Osimhen tra l’anno scorso e questo la differenza c’è. Credo che l’obiettivo del Napoli debba essere quello di ritrovarsi come gruppo.”

Sulla sana competizione tra i due attaccanti:

“Quando si vince c’è un po’ di tutto: dalla qualità del gruppo agli undici di grandissimo livello e nel caso del Napoli anche i cosiddetti rincalzi che si sono dimostrati dello stesso valore. Ci può stare che l’anno successivo a quello dello scudetto sia complicato, ricordo che dopo lo scudetto del 1990 la squadra non rese. Mazzarri è un ottimo interprete come leader del gruppo. Probabilmente manca ancora qualcosa, ma sono i risultati che secondo me piano piano arriveranno col gruppo ricostituito per intero e riporteranno stimoli. Ritornando alla sana competizione, quella resta sempre. È uno sport di squadra e se la squadra non rende come collettivo, neanche i singoli possono. Sono fiducioso per il proseguio della stagione.”

