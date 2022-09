Repubblica – Ajax-Napoli – Biglietti a ruba per la trasferta: ma è polemica, il motivo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, i biglietti per il match contro l’Ajax, in programma il 4 ottobre, sono andati a ruba. Difatti il settore ospiti da 2600 posti a sedere è già sold-out, dunque una notevole fetta di tifosi azzurri approderà allo stadio olandese per sostenere il Napoli. Tuttavia, non è stata una strada tutta spianata per i tifosi partenopei, poiché è sorta una vera polemica in merito all’acquisto dei biglietti, ovvero la possibilità di poter ritirare il tagliando solo fisicamente.

