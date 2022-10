Ajax, Schreuder: “Complimenti al Napoli, troppe difficoltà per noi”

L’allenatore dell’Ajax Schreuder in conferenza stampa

Al termine della gara tra Ajax e Napoli, terminata per 6-1 in favore degli azzurri, il tecnico dei lancieri Afred Schreuder ha commentato la sconfitta nella consueta conferenza stampa del dopo partita. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è più avanti di noi, dopo il quarto per noi è diventato tutto più difficile. Abbiamo avuto molte difficoltà, mentre loro erano ben messi in campo. Se vuoi avere opportunità contro di loro, devi avere il pallone e noi non l’abbiamo avuto. C’è stata una chance per il 2-1, ma poi il Napoli è andato avanti ed è cambiato tutto il match. Siamo stati troppo bassi nella ripresa, prima del 3-1 era complicato giocare. Volevamo cambiare due-tre cose nella ripresa, è mancata la fiducia e non abbiamo più costruito. Devo fare i complimenti al Napoli. Non avevamo messo in preventivo questa sconfitta, loro erano in grandissima forma. Dovevamo far vedere altre cose, invece abbiamo fatto troppi errori. Ai ragazzi non ho detto nulla, ora è il momento di sbollire e di guardare avanti. Dobbiamo fare uno step alla volta e migliorare, già dalle prossime settimane.”

