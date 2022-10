Guardiola-Haaland, matrimonio di convenienza per la Champions

La Champions League è pronta a tornare dopo la pausa per le nazionali, con tanti big match e i primi verdetti possibili. La terza giornata della fase a gironi vedrà sfidarsi tutte e 32 le formazioni in corsa per un posto agli ottavi di finale, con Inter, Milan, Napoli e Juventus alla caccia dei tre punti. Tra le tante attese anche il Manchester City di Guardiola, che dopo un inizio di Premier non entusiasmante vuole cercare di riscattarsi nelle competizioni europee. Ecco, dunque, le migliori sfide di questo terzo turno, i possibili passaggi del turno e le migliori quote Champions League su cui puntare.

Partendo dalle quattro formazioni italiane impegnate in Champions, la situazione più complessa è quella della Juventus. I bianconeri sono ancora a secco di punti dopo le prime due giornate, con le sconfitte per 2 a 1 contro PSG e Benfica. La formazione allenata da Allegri dovrà dunque vincere in casa contro gli israeliano del Maccabi Haifa, altrimenti potrebbe già dire addio al passaggio agli ottavi di Champions. Nelle quote la Juve è data a 1.28 nel match contro il Maccabi. Sempre nello stesso girone, il Paris Saint Germain affronterà il Benfica, con i tre punti in palio che potrebbero già dire passaggio del turno per i francesi. Il club parigino è al primo posto del girone H, con 6 punti, frutto di due vittorie con cinque reti fatte e solo due subite.

Per quanto riguarda le milanesi, invece, le possibilità di passaggio del turno sono ancora buone, ma servirà una vittoria per non perdere troppo terreno. Il Milan, inserito nel girone E, è primo in classifica con 4 punti, davanti alla Dinamo Zagabria a quota 3. Nel terzo turno i rossoneri affronteranno il Chelsea, ultimo al momento, ma altra grande favorita per gli ottavi nelle quote Champions League. L’Inter, invece, ha uno dei gironi più complessi e difficili del torneo e al prossimo turno dovrà vedersela con il Barcellona. La formazione allenata da Inzaghi ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare e quella con i blaugrana potrebbe essere la partita della svolta.

Una delle favorite numero uno alla vittoria della Champions è il Manchester City di Guardiola, trascinato dal bomber Haaland. La formazione inglese è prima in classifica nel proprio girone, con due vittorie su altrettante partite, sei gol fatti e uno solo subito. Il City, che in Premier sta faticando e non ha iniziato nel migliore dei modi la propria corsa al titolo, sembra volersi concentrare sempre di più nella competizione europea. A guidare il gruppo il giovane talento norvegese Haaland, arrivato in estate dal Borussia Dortmund, ma già dall’impatto devastante. In questo inizio di stagione il centravanti del City ha segnato 11 reti e confezionato un assist, di cui tre in Champions League. Nella prossima giornata affronterà il Copenhagen, terzo con un solo punto, conquistato pareggiando per 0 a 0 con il Siviglia. Il Manchester City è la favorita per la vittoria della competizione, con i bookmaker che lo danno a 3.00 nelle quote.

Situazione migliore invece per il Napoli di Spalletti, che è al momento al comando del girone A con 6 punti conquistati. I partenopei hanno vinto entrambe le sfide disputate finora, prima schiantando il Liverpool per 4 a 1 e poi vincendo in trasferta contro il Rangers per 3 a 0. Gli azzurri dovranno sfidare l’Ajax, terzo in classifica con 3 punti ottenuti grazie alla vittoria contro i Rangers all’esordio per 4 a 0. Nella sfida contro gli olandesi il Napoli è dato a 3.00 nelle quote Champions League e grande favorita al passaggio del turno.

Il prossimo turno di Champions, quindi, potrebbe già regalare i primi verdetti, tra formazioni in cerca dei tre punti per superare il turno di qualificazione ed altre ormai fuori dai giochi. In ballo c’è tanto soprattutto per le quattro italiane ancora in corsa, che ad eccezione della Juve, ancora a secco, potrebbero fare un bel passo avanti. Non resta dunque che godersi questo turno infrasettimanale di grande calcio internazionale, con i migliori giocatori del mondo pronti a scendere in campo!

fonte immagine: unsplash.com