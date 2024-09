L’architetto Gino Zavanella ha parlato dei lavori che sta tenendo con Aurelio De Laurentiis per lo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe al lavoro per il nuovo Stadio Maradona. A tal proposito l’architetto Gino Zavanella è intervenuto ai microfoni di KissKissNapoli.it spiegando la situazione.

Di seguito le sue parole:

“Confermo che sono al lavoro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Stiamo lavorando insieme per il nuovo Maradona e parleremo presto dell’idea del progetto. Purtroppo i tempi di realizzazione non dipendono da me, bensì in parte dal Presidente e in parte dall’iter della burocrazia.”

A proposito dell’intenzione del Presidente di acquistare lo Stadio:

“Questo proprio non lo so, conosciamo il presidente De Laurentiis e sappiamo che è abbastanza imprevedibile.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com