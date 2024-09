Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di “Radio Napoli Centrale” ed ha parlato del mercato azzurro.

Nicolò Schira ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”, soffermandosi tra i tanti argomenti anche sul mercato del club azzurro.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio – 3° Tempo”:

“Quella del Napoli è una squadra forte, di livello, mancherebbe solo un esterno per essere super completa. Se fosse andato via Osimhen, sicuramente ci sarebbe stato denaro da investire per un esterno importante, ma eventualmente arriverà a gennaio. Il mercato del Napoli è stato faraonico, Aurelio De Laurentiis non aveva mai speso così tanto nei suoi vent’anni al club. Con Victor Osimhen il Napoli aveva un problema e l’ha risolto. Per me è uno 0-0, erano arrivati ad un punto di non ritorno per tutti. Per quanto riguarda l’acquisto di un esterno ci sono due nomi che piacciono: Ebimbe dell’Eintracht e Tchatchoua dell’Hellas Verona. Penso che rimarranno nei radar del Napoli perché hanno caratteristiche idonee al gioco di Antonio Conte. Non escludo che proverà anche il 4-3-3-. È un grande allenatore, ma vedere il suo gioco sarà un processo lungo, serve tempo. Servirà almeno un mese, probabilmente dopo la sosta di ottobre.”