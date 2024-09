Il tecnico del Cagliari Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Domani pomeriggio Cagliari e Napoli si sfideranno alle ore 18 all’Unipol Domus ed il tecnico della squadra di casa Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito quanto dichiarato:

“I Nazionali sono rientrati tutti, King e Lapadula si sono riaggregati giovedì. Mina è invece rientrato prima perché era squalificato, ed con lui abbiamo potuto lavorare bene. Stanno tutti bene e contenti di aver rappresentato la squadra della propria nazione. La partita sarà molto difficile sia per l’avversario sia per l’allenatore che io apprezzo particolarmente. Si vede già che è una squadra che ha le caratteristiche di Antonio Conte; in questa sfida dovremmo essere molto competitivi. Dobbiamo dimostrare quello che stiamo migliorando sempre di più”

Sull’ex Napoli Gianluca Gaetano afferma:

“Si è allenato con noi tutta la settimana. È possibile che possa partire titolare, ma non escludo che possa subentrare a gara in corso.”

Infine su Lukaku e Kvaratshkelia:

“Per fermarli dovremmo fare un grandissimo lavoro di squadra, a partire dalla loro costruzione di gioco. Si limitano con quello che stiamo cercando di fare, migliorare il gioco attivo e passivo. Dovremo essere abili a sporcare il gioco che loro fanno, avere coraggio e aiutarci tra di noi quando perdiamo palla.”