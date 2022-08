Allan-Everton: è finita, l’ex Napoli proposto in Serie A

Allan potrebbe tornare in Italia

Un ex Napoli potrebbe tornare a giocare in Serie A. La redazione di calciomercato.com scrive di un possibile ritorno in Italia di Allan. Il centrocampista ha rotto completamente con l’Everton e il club inglese vuole monetizzare il suo possibile addio. La Roma, si legge, potrebbe decidere di puntare sull’ex azzurro, il cui contratto scade nel 2023. La cifra richiesta dai toffees si aggira intorno a poco meno di 10 milioni di euro.

