Allan: “Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso”

Allan torna a parlare dello scudetto perso nel 2018

Allan interviene ai microfoni del Corriere dello Sport e torna a parlare dello scudetto perso nel 2018. Ecco quanto dichiarato:

“Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso.Giocavamo un calcio raffinato, come nessun’altra squadra sapeva fare. In genere, nel calcio, viene ricordato chi vince; invece, fateci caso, se si cerca un riferimento tecnico del recente passato, spesso si cita quel Napoli. Una sintonia unica, la squadra più bella”

A Firenze, bruciaste un sogno. “Accadde alla vigilia, davanti alla tv, nel momento in cui ci rendemmo conto che era finita, perché la Juventus, che vinse in casa dell’Inter, a quel punto aveva un calendario agevolissimo. Capimmo, in quella serata, quanto sia difficile vincere il campionato in Italia. E fu sotto gli occhi di tutti. Noi ci trovammo senza energia, eravamo distrutti, quel risultato divenne per noi frustrazione”.