L’ex Napoli Allan: “Scrissi un messaggio a De Laurentiis, non mi rispose”

L’ex giocatore del Napoli Allan ha riportato un episodio accaduto con Aurelio De Laurentiis.

Allan è stato un giocatore del Napoli per ben cinque anni fino al 2020, anno in cui venne ceduto all’Everton. Recentemente ha rilasciato un intervista alle pagine del Corriere dello Sport, soffermandosi in particolare su un comportamento avuto dal Presidente De Laurentiis.

Ecco quanto detto dall’ex azzurro:

“Scrissi un messaggio a De Laurentiis perché lo volevo ringraziare dell’opportunità che mi aveva dato: quella di far parte della storia di un grande club per cinque anni. Me ne sono andato senza rancore, peccato che non ho mai ricevuto risposta a quel messaggio.”

