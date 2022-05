Napoli ed Inter su Bernardeschi: gli azzurri hanno fatto qualche passo

Federico Bernardeschi è finito nel mirino di Iter e Napoli: la Gazzetta dello Sport riporta la vicenda.

Federico Bernardeschi ha appena terminato la sua esperienza con la Juventus, ma continua ad avere dei corteggiatori in Italia. Parliamo di Napoli ed Inter, che a quanto risulta sono molto interessate al giocatore.

Ecco le ultime riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Da qui è nata la candidatura legata a Bernardeschi. Non è una pista semplice, è bene dirlo. L’ex Juventus è svincolato, non c’è da trattare con altre società, in questo senso è facilmente avvicinabile. Pastorello ha sottoposto il suo nome ai dirigenti dell’Inter nei giorni scorsi, le valutazioni sono in corso. Serve però un investimento comunque importante dal punto di vista economico: all’ex Juventus andrebbe garantito uno stipendio di almeno 3 milioni di euro netti a stagione. E va registrata la concorrenza del Napoli, che su Bernardeschi ha già mosso qualche passo.”

