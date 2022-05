De Laurentiis in conferenza: le sue parole sul ritiro a Castel di Sangro

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in una conferenza per parlare del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in una conferenza a Palazzo Petrucci. Egli era in compagnia di Luciano Spalletti, il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e il Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio.

Di seguito le parole di De Laurentiis:

“Sarà il terzo anno che andremo a Castel di Sangro, abbiamo un accordo per 12 anni quindi dopo questo ce ne saranno altri nove. Ieri Charlie Stellitano mi ha offerto 1,1 milioni di dollari per andare in Sud America. Io ho rifiutato e lui mi ha detto che è strano. Per me il periodo del ritiro è un periodo sacro, si gettano le basi per tutto l’anno. Non voglio andare fuori durante il ritiro perché non voglio distrarre me stesso e gli altri dirigenti sul mercato, inoltre voglio costringere la squadra a fare voli transoceanici.

Successivamente si sofferma sulle date del ritiro:

Saremo a Castel di Sangro dal 23 luglio fino al 6 agosto e faremo da tre a quattro partite con delle società europee che ospiteremo noi. Preferiamo pagare noi dei soldi a qualcuno per farli venire a Castel di Sangro. Ci avevano offerto soldi per andare a Londra o altrove, ma a Castel di Sangro abbiamo tutto.”

