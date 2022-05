La Juventus non molla per Koulibaly, De Laurentiis fissa il prezzo

La Juventus è interessata al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly è in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo anno. Il difensore senegalese infatti terminerà il suo contratto nel 2023 e tutt’ora non si è ancora parlato concretamente di rinnovo. Alcuni club sono già su di lui, tra cui la Juventus. Come riporta il quotidiano Repubblica Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo e non intenderebbe fare sconti.

“La Juve vuole blindare De Ligt ma strizza l’occhio a Koulibaly: il centrale del Napoli andrà in scadenza di contratto la prossima stagione ma il dialogo con gli azzurri è ancora in fase di stallo. Il senegalese piace alla Juve ma la cifra per convincere De Laurentiis rende complicato l’affare, quasi impossibile: l’agente del giocatore, Radamani, ha smentito qualsiasi trattativa e l’obiettivo di sedersi al tavolo con il Napoli prima di valutare qualsiasi alternativa.”

