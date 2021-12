Allarme in difesa: Juan Jesus ha saltato l’allenamento

Lampeggiante rosso per la difesa azzurra, Juan Jesus ha saltato l’allenamento.

Sul mancato allenamento di Juan Jesus, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha riportato che potrebbe trattarsi di un riposo precauzionale, considerando che il brasiliano ha da poco riacquisito forma ed ha maturato un buon minutaggio. È ciò che si auspicano i tifosi azzurri, con Manolas in Grecia e Koulibaly in infermeria, la presenza di Juan Jesus è fondamentale per scongiurare soluzioni estreme che quella di Di Lorenzo centrale.