Scotto: “Manolas non aveva 20 mila Euro in contanti, la cifra era inferiore”

Il giornalista Giovanni Scotto attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha fatto chiarezza sulla vicenda che ha visto coinvolto Kostas Manolas nel primo pomeriggio all’aeroporto di Napoli. Ecco il tweet:

“Non è vero che #Manolas aveva con se “oltre 20mila euro in contanti”. La somma era molto inferiore, circa 6000 euro: molto al di sotto della soglia di legge di 9000 euro. E’ stato comunque sottoposto a un controllo dopo la segnalazione. Nessun problema e nessuna multa per lui.”

Non è vero che #Manolas aveva con se "oltre 20mila euro in contanti". La somma era molto inferiore, circa 6000 euro: molto al di sotto della soglia di legge di 9000 euro. E' stato comunque sottoposto a un controllo dopo la segnalazione. Nessun problema e nessuna multa per lui.

— Giovanni Scotto (@scottotweet) December 15, 2021