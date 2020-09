Allegri “balla con le stelle” e non nega la possibilità di allenare la Roma

Allegri balla in tv e confessa il desiderio di tornare ad allenare

Max Allegri ospite a “Ballando con le stelle”, incalzato dalle domande di Roberta Beccarini, maestra di ballo, lascia aperta la porta alla panchina della Roma

Non ne può più Massimiliano Allegri di star fermo. Sarà per questo che intanto si è cimentato col ballo nella nota trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ in qualità di ospite? Quello che è certo è che l’ex tecnico di Juventus, Milan e Cagliari ha voglia di tornare ad allenare.

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, lo conferma con una battuta in risposta alla domanda di Roberta Beccarini, maestra di ballo romana che lo incalza così: “Alla Roma non ci vieni?”. Domanda secca, precisa, al quale è impossibile sottrarsi per Allegri. Il mister sorride, colto in contropiede, e d’istinto risponde con un “no” che non sembra comunque troppo convinto. E un istante dopo infatti aggiunge: “non si sa, vediamo. Vediamo, non si sa”. Ad ogni modo la voglia di tornare è chiara. “Desiderio? Devo rientrare perché…basta (sospira)”. Un anno di stop dopo l’addio alla Juventus in favore dell’approdo di Maurizio Sarri. Adesso la voglia di ripartire per il vulcanico Allegri.

