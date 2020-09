Genoa-Crotone finisce 4-1. Poker all’esordio per i rossoblu di Maran

Genoa-Crotone termina 4-1. Destro, Pandev, Zappacosta e Pjaca i marcatori per il grifone. Di Riviere il gol della bandiera per gli ospiti

Debutto col botto per Maran sulla panchina del Grifone, con uno splendido poker contro la squadra allenata da Stroppa. Genoa-Crotone finisce 4 a 1 con il ritorno al gol di Mattia Destro

Il Genoa di Maran si regala un grande esordio battendo 4-1 il Crotone nel match domenicale delle ore 15. Partenza sprint per il Grifone che in un amen è già avanti di due gol, con Destro e Pandev. I calabresi rischiano di subire anche il tris, ancora con Destro che colpisce la traversa, poi Riviere in spaccata riapre la gara improvvisamente. Dura poco, perché Zappacosta con una grande azione personale ristabilisce subito le distanze. Nel finale di tempo, come riportato da “Calciomercato.it“, legno anche per gli ospiti con il palo di Simy. La squadra di Stroppa prova a riavvicinarsi di nuovo nella ripresa, ma il Genoa gestisce bene e chiude i conti con la rete dell’altro nuovo acquisto Pjaca. Inizia con il sorriso la truppa di Maran, partenza negativa per la neopromossa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parma-Napoli, Gattuso pensa a Lozano titolare

Napoli – Amichevole doppia Under 15 e 16

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sul Recovery la maggioranza punta a un patto con l’opposizione