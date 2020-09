Calciomercato Napoli, Gattuso: “Koulibaly? Egoisticamente, vorrei restasse con noi”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul Parma

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha lasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria sul Parma. Ecco un estratto su Kalidou Koulibaly:

“E’ uno dei migliori nel suo ruolo, si allena bene e mi ha sempre dato disponibilità. Se dovesse andare via, mi dispiacerebbe per il giocatore e per l’uomo, ma so che i numeri sono importanti. Se rimanesse ne sarei felice, egoisticamente”.

