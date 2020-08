Fonseca sotto esame, la Roma sogna Massimiliano Allegri

Fonseca rischia la panchina, Friedkin vuole Allegri per il nuovo ciclo giallorosso

La nuova Roma prende forma. Il neo proprietario Friedkin vuole subito stupire i tifosi e oltre al calciomercato pensa anche ad un avvicendamento in panchina tra l’ex Juve e Fonseca

La Roma pensa a Max Allegri per la panchina. L’ex allenatore della Juventus era stato accostato nelle ultime settimane all’Inter in caso di divorzio tra Conte e i nerazzurri. Con un cammino in Europa League fino ad ora perfetto, l’allenatore salentino sembra essersi ripreso in mano l’Inter. Antonio Conte , a differenza di qualche settimana fa, sembra ora certo della permanenza sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Una permanenza che impedirebbe dunque l’approdo a Milano di Massimiliano Allegri, prima alternativa di Beppe Marotta come guida della squadra.Ecco allora che il tecnico toscano, come riferisce ‘Calciomercatoweb.it’ , potrebbe essere la suggestione per la nuova proprietà giallorossa. Friedkin sogna in grande per la sua nuova Roma e il tecnico ex Juventus e Milan potrebbe essere l’uomo giusto a cui affidare la squadra per la rinascita del club. Fonseca rischia di pagare un finale di stagione complicato, con la prematura uscita dall’Europa League. Inoltre, l’allenatore portoghese è uomo di Petrachi, ex D.S. giallorosso. La nuova proprietà vuole imporre da subito la propria mano e a pagare potrebbe essere proprio Fonseca.