James Rodriguez per dimenticare Silva, Lotito sogna il grande colpo

E’ James Rodriguez il piano B della Lazio. Sfumato il colpo David Silva, Lotito punta il colombiano del Real Madrid

Sfumato David Silva, la Lazio è a caccia di un altro colpo di calciomercato. Tanti i nomi accostati al club di Lotito, con uno in cima alle preferenze del ds Tare: James Rodriguez. Il colombiano è gestito dall’agente Jorge Mendes, in ottimi rapporti con il dirigente albanese. Ma al momento i costi dell’operazione sono ritenuti ancora troppo alti. Come riportato da “Calciomercato.it“, il colombiano chiede un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro a stagione, mentre il club spagnolo lo valuta 20. Fonti vicine al calciatore smentiscono poi contatti diretti tra le parti, ma c’è ancora tempo per intavolare un’eventuale operazione. L’alternativa a James potrebbe arrivare sempre dalla Spagna. Tare infatti, tiene sempre la porta aperta per la pista Rafinha. L’ex giocatore dell’Inter è profilo gradito sia per l’esperienza internazionale sia per le qualità tecniche, molto simili a quelle di David Silva. Inoltre sarebbe economicamente più semplice da convincere rispetto al 10 della Colombia. Lotito e il direttore sportivo Tare sono a lavoro per consegnare ad Inzaghi una rosa che sia in grado di fare bene sia in campionato che in Champions League.