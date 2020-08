Juan Jesus al Cagliari, questione di dettagli ma l’agente frena

Juan Jesus è vicino a vestire la maglia del Cagliari

Il brasiliano ritroverà il tecnico Di Francesco, che lo ha allenato a Roma. Per Juan Jesus al Cagliari manca davvero poco ma Calenda, il suo procuratore, per ora frena

Manca davvero solo l’ufficialità per l’addio di Juan Jesus dalla Roma. Come riportato dall’edizione online de “Il Corriere dello Sport“, il brasiliano ripartirà dal Cagliari, dove lo aspetta Di Francesco, che l’ha già allenato proprio in giallorosso. Al club di Trigoria andranno circa tre milioni oltre che il risparmio sull’ingaggio, a lui un nuovo contratto fino al 2023 oltre che un ruolo da protagonista in Sardegna. L’agente Calenda ha cercato di frenare le voci di mercato e il certo passaggio del brasiliano in Sardegna.

Tanti club come sempre si interessano a Juan e questo ci fa piacere. Poi ripeto quel che ho sempre detto: Juan Jesus sta molto bene alla Roma, ama la maglia che indossa e, aggiungo io, ha un contratto in essere.

Il Cagliari continua a monitorare la situazione Nainggolan, che vorrebbe continuare l’avventura in Sardegna, anche grazie all’arrivo di Di Francesco. Con l’Inter si lavora ad uno scambio con il portiere Cragno, che potrebbe prendere l’eredità di Samir Handanovic.