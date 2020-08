Thiago Silva, tra Milan e Lazio spunta l’ombra del Chelsea

Thiago Silva lascerà il PSG dopo la finale di Champions. Su di lui Milan e Lazio ma il Chelsea prova a beffare i club italiani

Thiago Silva non ha mai nascosto la volontà di tornare a in Italia. Dall’Inghilterra però arrivano notizie di una proposta molto importante dal Chelsea di Lampard

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” , Thiago Silva, esperto difensore centrale in uscita dal PSG e nel mirino anche del Milan e della Lazio, sarebbe stato offerto al Chelsea di Frank Lampard in vista della prossima stagione.Il brasiliano, in finale di Champions League con il PSG, potrebbe essere un rinforzo di assoluta esperienza per la retroguardia del club inglese che giocherà la prossima Champions League dopo il quarto posto ottenuto nell’ultima edizione di Premier League. Il discorso per il il capitano del PSG sarà riaperto dopo la finale con le due squadre italiane che dovranno guardarsi dall’affondo deciso degli inglesi pronti a soffiare a parametro zero il brasiliano

