Milik alla Roma, ci siamo! Al Napoli Under più soldi

Calciomercato Napoli, Under più soldi per Milik

Roma e Napoli lavorano a uno scambio che prevede la cessione del cartellino di Under Cengiz più 15 milioni in cambio di Arek Milik. La trattativa ormai sembra essersi messa sui binari giusti, l’unica incognita potrebbe essere rappresentata dalla Juve. Il polacco potrebbe non accettare la destinazione giallorossa in caso di nuovo inserimento dei piemontesi.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che le due società sono d’accordo su tutto. Oggi Fienga si recherà a Londra per il vertice di mercato con il nuovo proprietario Friedkin, una volta ricevuto il via libera si potrà chiudere. A quanto pare, l’erede di Callejon sta per arrivare a Napoli.

