Allan-Everton, chiusura prevista entro 48 ore!

Allan-Everton, la trattativa è in via di chiusura

Il futuro di Allan è lontano da Napoli e, precisamente, all’Everton di Ancelotti. Dalle colonne del Corriere dello Sport si legge che il brasiliano ha fretta di concludere e, per questo, il suo trasferimento in Premier potrebbe concretizzarsi entro le prossime 48 ore. L’Everton al momento ha offerto 25 milioni di euro, ma sembra probabile un rilancio. Il Napoli si accontenterà riducendo le proprie pretese economiche per il cartellino di un giocatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici.

