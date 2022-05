La Gazzetta dello Sport – Rinnovo Ospina: in settimana l’incontro con gli agenti.

Il futuro di David Ospina è ancora tutto da decifrare. Il Napoli in settimana dovrebbe incontrare gli agenti del portiere:

“L’incontro con gli agenti del colombiano dovrebbe esserci in questa settimana. Il Napoli fino ad ora non ha formulato una propria offerta economica al calciatore, perché non vuole mettersi in un’asta. Chiederà agli agenti una richiesta, che – se si trovasse l’accordo – diventerebbe vincolante. Insomma, il club vuole capire se il proprio titolare delle ultime stagioni – la cui conferma è fortemente caldeggiata da Luciano Spalletti – è davvero motivato a rimanere ancora in maglia azzurra.

Nella questione ingaggio balla una cifra economica non indifferente, visto che la sola conferma dell’attuale ingaggio (2 milioni di euro netti) per via del decreto crescita che non è più utilizzabile per Ospina, significa quasi raddoppiare gli oneri al lordo per il club”.

