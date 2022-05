Corriere dello Sport – Pjanic per Koulibaly: l’offerta del Barcellona è lontana dall’idea del Napoli.

Il Barcellona è pronto a tutto per arrivare a Koulibaly, l’idea sarebbe quella di offrire Pjanic per arrivare a lui ed addolcire le pretese del Napoli. Tuttavia, il club azzurro non sarebbe convinto del piano proposto:

“Le ipotesi restano sul tavolo e da Barcellona ne spunta una, che però stride con la «filosofia» del Napoli e dunque appare complessa sino a trasformarsi in irrealizzabile, almeno su certe cifre: Koulibaly è uno dei pilastri su cui Xavi vorrebbe rilanciare la sua squadra e per addolcire la spesa, che altrimenti richiederebbe un investimento prossimo ai 40 milioni di euro, al Barça avanza Miralem Pjanic (32), bosniaco dai piedi buoni ma dallo stipendio faraonico, sei milioni di euro, assai lontano dall’idea del Napoli di riduzione del monte-ingaggi di Adl”.

