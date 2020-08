CdM – Napoli: Boga? Il fratello agente spinge per la cessione al club azzurro

Boga – Napoli: L’offerta presentata da Giuntoli è di 25 milioni più Younes, sul piatto anche altre contropartite come Malcuit, Ounas e Tutino

Il Sassuolo inizia ad aprire al Napoli per la cessione di Boga. Si prospetta la possibilità di un trasferimento di Jeremie Boga al club azzurro che vorrebbe il calciatore per utilizzarlo sulle le corsie esterne. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il fratello-agente, che rifiuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e spingerà per il trasferimento al Napoli. L’offerta presentata da Giuntoli è di 25 milioni più Younes, sul piatto anche altre contropartite come Malcuit, Ounas e Tutino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà su Koulibaly: “C’è l’intesa col calciatore, ora il M. City formulerà una nuova offerta al Napoli”

Ghoulam sempre più vicino al Wolverhampton, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore